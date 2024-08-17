Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Bangga Hilirisasi Sukses Besar: RI Digugat, Kita Tak Goyah!

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |04:17 WIB
Jokowi Bangga Hilirisasi Sukses Besar: RI Digugat, Kita Tak Goyah!
Presiden Jokowi Soal Hilirisasi Digugat Banyak Negara. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak lagi mengekspor bahan mentah sebelum diolah terlebih dahulu di dalam negeri.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat pembukaan sambutan pidato kenegaraan di dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD tepatnya di Gedung Kura-Kura Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pusat.

“Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah,” ucapnya.

Presiden Jokowi menyampaikan langkah tersebut telah dimulai dari bauksit, nikel dan tembaga dan selanjutnya dengan timah serta sektor berpotensi lain, seperti perkebunan, kelautan dan pertanian.

