Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Uji Coba Biodiesel B50, Gantikan BBM

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |19:36 WIB
Mentan Uji Coba Biodiesel B50, Gantikan BBM
Mentan Amran Uji Coba B50 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan soft launching Biodiesel B50 di Kalimantan Selatan. Targetkan bahan bakar mampu mengurangi ketergantungan BBM fosil dalam 5-10 tahun kedepan.

Menurutnya, kedepan diyakini kebutuhan biodiesel berbasis kelapa sawit sangat besar, khususnya untuk konsumsi dalam negeri dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Berdasarkan data Statistik Direktorat Jenderal Perkebunan Angka Sementara Tahun 2023 Kelapa Sawit memiliki lahan seluas 16,8 Juta ha dengan produksi sebesar 46,9 juta ton.

"Indonesia menjadi lumbung pangan dan mandiri energi. Dua ini kekuatan bisa menggetarkan dunia," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (18/8/2024).

Menurutnya, melalui program prioritas energi nasional yaitu implementasi program biodiesel B50 dan Bioetanol E10, diharapkan penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) terus mengalami peningkatan secara nasional, sehingga dapat menekan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

"Kita soft launching hari ini, B50 ini sangat penting, sangat strategis. Ini bisa dijadikan politik ekonomi untuk dunia. Saya ulangi, ini kekuatan kita. Yang menjadi krisis dunia sekarang adalah pangan dan energi. Itu solusinya ada di Indonesia," ujar Mentan Amran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185793/shell-UBeX_large.jpg
Shell Akhirnya Beli BBM Pertamina 100 Ribu Barel, Ini Jadwal Masuk SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185653/bbm_pertamina-Xk8e_large.jpeg
4 SPBU Swasta Resmi Tambah Impor dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185476/bobibos-qPwH_large.jpg
5 Fakta Bobibos Sulap Jerami Jadi BBM RON 98 Buatan Jonggol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185355/bbm-0ALc_large.jpg
Stok BBM di SPBU Vivo Terisi Lagi, Shell Masih Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184954/bbm-ij8D_large.jpg
Kelangkaan BBM di Sejumlah Daerah, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184585/bbm_pertalite-TIAk_large.jpg
DPR: BBM Pertalite di SPBU Jawa Timur Tak Tercampur Air
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement