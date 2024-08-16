Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Terbaru BBM Pertamina Jelang HUT Kemerdekaan RI, Ada yang Naik

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |08:16 WIB
Harga Terbaru BBM Pertamina Jelang HUT Kemerdekaan RI, Ada yang Naik
Harga BBM Pertamina terbaru. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pertamina Patra Niaga telah melakukan penyesuaian harga Pertamax untuk BBM RON 92 di Indonesia. Harga resmi berlaku di SPBU Pertamina pada Sabtu 10 Agustus 2024.

Penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD).

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan penyesuaian harga BBM Non Subsidi telah dilakukan oleh seluruh badan usaha sejak awal bulan Agustus 2024. Dengan penyesuaian ini, Harga Pertamax menjadi Rp13.700/liter (harga untuk wilayah dengan PBBKB 5%)

Sementara itu, untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Namun demikian, penting diketahui bahwa harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina yang berlaku di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Jumat (16/8/2024):

