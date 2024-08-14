Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beli BBM Pertalite Bisa Pakai QR Code Versi Cetak?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |19:39 WIB
Beli BBM Pertalite Bisa Pakai QR Code Versi Cetak?
Beli bbm subsidi pakai barcode kertas (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Pendaftaran pembelian BBM bersubsidi bagi pengguna Pertalite untuk kendaraan roda empat masih dibuka untuk masyarakat wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI). Pendaftaran juga dibuka untuk masyarakat sebagian wilayah Non JAMALI lainnya yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, cara mendaftar Program Subsidi Tepat sangat mudah, yakni melalui website http://subsiditepat.mypertamina.id/ dan mendapatkan QR Code.

Masyarakat perlu mempersiapkan sejumlah dokumen seperti foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

"Saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus dibuka. Konsumen perlu menyiapkan dokumen yang nantinya akan diunggah di website," jelas Heppy dalam keterangan resminya, Rabu (14/8/2024).

Lebih lanjut Heppy menjelaskan bahwa selain wilayah tahap 1, pendataan ini akan diperluas ke wilayah lainnya di seluruh Indonesia. "Diharapkan akhir Agustus pengguna kendaraan tahap 1 ini sudah melakukan pendaftaran," imbuh Heppy.

Pendaftaran tahap ini difokuskan untuk mencocokkan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki. Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan QR Code Unik yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website subsiditepat.mypertamina.id.

"Untuk kemudahan masyarakat, QR Code bisa dicetak dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib mengunduh aplikasi MyPertamina atau membawa handphone ke SPBU. Mekanisme ini masih dikhususkan untuk kendaraan roda empat (mobil)," tutur Heppy.

1 2
