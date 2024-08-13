Viral Isi BBM Pertamax Rp100.000 Kena Biaya Admin Rp5.000, Ini Penjelasan Pertamina

JAKARTA - Viral video di media sosial (medsos) pengemudi mobil protes kepada petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina. Hal tersebut karena dikenakan biaya administrasi Rp5 ribu saat mengisi BBM jenis Pertamax.

Terkait hal itu, Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan bahwa pihaknya langsung melakukan pengecekan ke SPBU tersebut dan kepada operator yang melakukan indikasi pungli sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kesempatan pertama.

“Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh SPBU agar meningkatkan pengawasan di lapangan, agar tidak ada lagi oknum-oknum operator yang melakukan pungli ataupun memberikan pelayanan tidak sesuai ketentuan,” ujarnya, Selasa (13/8/2024).

“Kami mohon maaf atas kejadian ini. Jika konsumen menemukan kendala saat pengisian BBM di SPBU Pertamina atau mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya, dapat melaporkan ke call centre Pertamina 135,” tambahnya.

Sebelumnya video diunggah akun Instagram @romansasopirtruck. Dalam video itu, tampak terjadi perdebatan antara pengemudi dan petugas SPBU.