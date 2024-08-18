5 Fakta Terbaru IKN, Ada Janji Prabowo ke Jokowi

JAKARTA - Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna di Ibu Kota Nusantara pada Senin 12 Agustus 2024. Ada beberapa hal yang akan menjadi topik pembicaraan dalam sidang kabinet perdana di IKN.

Di antaranya mengenai progres pembangunan IKN, purchasing management index hingga transisi pemerintahan.

"Ya yang pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN yang kedua yang berkaitan dengan PMI purchasing management index, yang ketiga masalah yang lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu saja kira-kira," kata Jokowi.

Investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah masuk sebesar Rp56,2 triliun, di luar anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Dan per hari ini, perlu juga juga saya sampaikan bahwa sudah, di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp56,2 triliun, “ kata Presiden Jokowi.

Okezone pun merangkum fakta menarik terkait Sidang Kabinet Perdana IKN hingga Investasi:

1. Sidang Kabinet IKN Bahas Apa?

Pada sidang tersebut pembahasan pertama mengenai IKN. Yang kedua yang berkaitan dengan PMI atau purchasing management index.

Yang ketiga masalah yang lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian.

Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa setelah sidang kabinet, akan dilaksanakan beberapa groundbreaking, termasuk groundbreaking Istana Wakil Presiden.

2. Ada 55 Proyek IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan total investasi di Ibu Kota Nusantara sudah mencapai Rp56,2 triliun. Torehan itu berasal dari 55 proyek yang sudah melakukan pembangunan.

Di antaranya ada pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, ritel dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14, hunian dan area hijau ada 9, media dan teknologi ada 3.

3. Groundbreaking Bank hingga Properti

Presiden Joko Widodo kembali melakukan kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus ini. Presiden Jokowi memang rutin mengunjungi IKN setiap bulan untuk melakukan groundbreaking sekaligus melihat perkembangan pembangunan infrastruktur.

Jokowi dijadwalkan melakukan empat kegiatan groundbreaking infrastruktur dalam sesi groundbreaking ke-7 di IKN pada pekan ini. Infrastruktur yang akan diresmikan peletakan batu pertamanya oleh Presiden Jokowi adalah bangunan perbankan dan properti. BBCA, dua yang perbankan, dengan Intiland yang untuk properti, kemudian RGE (Royal Golden Eagle) itu grupnya Hotel Nusantara.