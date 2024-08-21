Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Simak, Berikut Kriteria Pelamar yang Bisa Daftar CPNS 2024

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |03:31 WIB
Simak, Berikut Kriteria Pelamar yang Bisa Daftar CPNS 2024
CPNS 2024 Dibuka (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran seleksi CPNS 2024 dibuka pada Selasa 20 Agustus 2024 kemarin. Namun tidak semua pelamar bisa ikut karena ada syarat yang harus dipenuhi.

Merujuk data Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (20/8/2024), Inilah pelamar yang bisa ikut CPNS 2024:

- Warga NKRI berusia minimal 18 dan maksimal 35 tahun kecuali bagi jabatan tertentu memiliki batas usia berbeda, contoh Dokter Spesialis.

- Tidak pernah dipidana penjara.

- Tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.

- Tidak berstatus sebagai CPNS/PNS dan atau prajurit TNI atau Polri.

- Tidak pernah diberhentikan sebagai PNS/PPPK, prajurit TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan tidak terlibat politik praktis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
