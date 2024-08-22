Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Aksi Demo, KAI Commuter Tambah Personil Pengamanan di Beberapa Stasiun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |16:55 WIB
Staisun KRL. (Foto: Okezone)
JAKARTA - KAI Commuter menambah jumlah personil pengamanan dari unsur TNI dan Kepolisian khusus hari ini, Kamis (22/8/2024). Hal ini karena adanya aksi unjuk rasa yang dilakuan oleh unsur masyarakat di beberapa titik di DKI Jakarta.

"KAI Commuter melakukan penambahan personil pengamanan di area stasiun, dan jika diperlukan KAI Commuter juga akan melakukan pengaturan pola operasi perjalanan KRL mengikuti situasi di lintas," Jelas VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus dalam keterangan resmi.

Penambahan personil pengamanan terdiri dari internal KAI Commuter dan unsur TNI/POLRI di stasiun-stasiun yang dekat dengan kegiatan penyampaian aspirasi tersebut seperti Stasiun Palmerah, Sudirman dan Stasiun Tanah Abang.

Jumlah petugas yang disiagakan adalah 32 personil pengamanan di Stasiun Palmerah, 17 personil di Stasiun Sudirman dan 28 personil di Stasiun Tanah Abang serta menyiagakan mobil Rescue dan mobil ambulans serta tenaga medis untuk dukungan layanan.

Pada pelayanan operasional perjalanan Commuter Line hari ini masih normal dengan mengoperasikan sebanyak 1.048 perjalanan Commuter Line. "KAI Commuter akan melakukan antisipasi dengan melakukan rekayasa pola operasi secara situasional sesuai dengan kondisi di lintas," tambah Joni.

Telusuri berita finance lainnya
