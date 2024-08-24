Surat Pernyataan CPNS Apakah Bisa Ditulis Tangan?

JAKARTA - Surat pernyataan CPNS apakah bisa ditulis tangan? Surat pernyataan CPNS adalah dokumen resmi yang harus dibuat dan ditandatangani oleh pelamar untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dokumen ini berisi pernyataan-pernyataan yang diperlukan sebagai bagian dari proses seleksi CPNS. Tujuan dari surat pernyataan ini adalah untuk menunjukkan bahwa pelamar benar-benar berkomitmen dan jujur terhadap peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah.

BACA JUGA: Daftar Instansi yang Mewajibkan Sertifikat TOEFL di Seleksi CPNS 2024

Lalu Surat Pernyataan CPNS Apakah Bisa Tulis Tangan?

Surat pernyataan CPNS sangat bisa ditulis tangan, meskipun untuk menulis surat pernyataan untuk CPNS, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam kebanyakan kasus, lembaga atau organisasi yang membuka posisi CPNS akan memberikan petunjuk teknis tentang format dan prosedur pengisian surat pernyataan. Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan:

1. Petunjuk Teknis: Karena beberapa instansi mungkin memiliki ketentuan khusus tentang apakah surat pernyataan harus diketik atau ditulis tangan, pastikan untuk memeriksa pengumuman resmi dari instansi yang relevan.

2. Kerapian dan Kejelasan: Jika Anda dapat menulis tangan, pastikan tulisan Anda rapi, jelas, dan mudah dibaca; tinta hitam atau biru adalah pilihan yang lebih baik.

BACA JUGA: 6 Dokumen Administrasi Pendaftaran CPNS 2024

3. Isi Surat Pernyataan: Surat pernyataan biasanya memuat pernyataan bahwa dokumen itu asli, bahwa itu ditempatkan di mana, dan bahwa data yang diberikan benar. Pastikan semua informasi tersebut diberikan dengan jelas.

4. Tanda Tangan:Jika diperlukan, pelamar harus menandatangani surat pernyataan di atas materai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Keaslian: Surat pernyataan yang ditulis tangan memberikan kesan keaslian dan personalisasi, yang merupakan salah satu keunggulannya, meskipun harus ditulis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sangat penting untuk memastikan bahwa instansi tidak memerlukan surat pernyataan yang diketik sebelum menulis surat pernyataan secara manual. Ini karena beberapa instansi mungkin lebih suka dokumen yang diketik agar lebih mudah diproses secara administratif.