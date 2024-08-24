Ternyata Ini Pemilik Jet Pribadi Gulfstream, Harga Sewa Capai Rp240 Juta per Jam

JAKARTA - Pesawat jet pribadi Gulfstream menjadi sorotan setelah diduga digunakan oleh Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, untuk perjalanan ke Amerika Serikat (AS).

Jet pribadi yang digunakan diduga adalah Gulfstream G650, yang dikenal dengan biaya sewanya yang cukup tinggi.

Menurut akun X @Za**iAma**. "Pesawat pribadi (private jet) yang diduga dipakai Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat dari Indonesia adalah Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number N588SE. Data penerbangan cocok dengan keberadaan Kaesang dan Erina di AS. Clue awal dari jendela,".

Berdasarkan penelusuran, biaya sewa pesawat Gulfstream ini berkisar antara USD13.000 hingga USD16.000 per jam, atau sekitar Rp240 jutaan (kurs Rp15.507). Jika Kaesang dan Erina menyewa pesawat tersebut selama 24 jam, biaya yang harus dikeluarkan mencapai lebih dari USD360 ribu, setara dengan Rp5,5 miliar.

Gulfstream Aerospace Corporation, produsen dari berbagai model pesawat jet, bermarkas di Savannah, Georgia, AS, dan telah menjadi bagian dari General Dynamics sejak tahun 2001. General Dynamics sendiri adalah konglomerat pertahanan yang berbasis di Virginia, AS, dan telah beroperasi sejak 1952.