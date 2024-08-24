Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Pemilik Jet Pribadi Gulfstream, Harga Sewa Capai Rp240 Juta per Jam

Muhammad Rizky , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |04:30 WIB
Ternyata Ini Pemilik Jet Pribadi Gulfstream, Harga Sewa Capai Rp240 Juta per Jam
Pesawat Jet Pribadi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pesawat jet pribadi Gulfstream menjadi sorotan setelah diduga digunakan oleh Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, untuk perjalanan ke Amerika Serikat (AS).

Jet pribadi yang digunakan diduga adalah Gulfstream G650, yang dikenal dengan biaya sewanya yang cukup tinggi.

Menurut akun X @Za**iAma**. "Pesawat pribadi (private jet) yang diduga dipakai Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat dari Indonesia adalah Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number N588SE. Data penerbangan cocok dengan keberadaan Kaesang dan Erina di AS. Clue awal dari jendela,".

Berdasarkan penelusuran, biaya sewa pesawat Gulfstream ini berkisar antara USD13.000 hingga USD16.000 per jam, atau sekitar Rp240 jutaan (kurs Rp15.507). Jika Kaesang dan Erina menyewa pesawat tersebut selama 24 jam, biaya yang harus dikeluarkan mencapai lebih dari USD360 ribu, setara dengan Rp5,5 miliar.

Gulfstream Aerospace Corporation, produsen dari berbagai model pesawat jet, bermarkas di Savannah, Georgia, AS, dan telah menjadi bagian dari General Dynamics sejak tahun 2001. General Dynamics sendiri adalah konglomerat pertahanan yang berbasis di Virginia, AS, dan telah beroperasi sejak 1952.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185659/diskon_tarif_pesawat-HN1X_large.jpg
Jadwal, Link dan Cara Beli Tiket Diskon Pesawat untuk Libur Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184081/bandara-XJyd_large.jpg
Harga Tiket Pesawat Turun, Diskon Berlaku hingga 10 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178308/tarif_tiket_pesawat-PxhI_large.jpg
Resmi! Tarif Tiket Pesawat Turun pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176725/pesawat-OpkY_large.jpg
Diskon Tarif Tiket Pesawat saat Nataru, Biaya Bahan Bakar Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160031/harga_tiket_pesawat-7bDo_large.jpg
6 Fakta Harga Tiket Pesawat Bakal Naik, Pajak Karbon Masuk Hitungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159174/avtur_pesawat_terbang-2mpA_large.jpg
Avtur dari Minyak Jelantah Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Turun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement