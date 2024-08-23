Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Segini Harga Pesawat Jet Pribadi Gulfstream G650 jika Ingin Beli

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |10:22 WIB
Segini Harga Pesawat Jet Pribadi Gulfstream G650 jika Ingin Beli
Segini Harga Pesawat Jet Pribadi Gulfstream G650 (Foto: Gulfstream)
A
A
A

JAKARTA - Harga pesawat jet pribadi Gulfstream G650 menarik untuk diketahui. Dengan segala kemewahannya, tidak semua orang bisa membeli pesawat jet pribadi ini.

Harga jet pribadi Gulfstream G650 sangat mahal hingga triliunan Rupiah, pantas saja hanya segelintir orang dapat membeli pesawat Gulfstream G650 buatan Gulfstream Aerospace Corporation ini.

Gulfstream memproduksi G650 yang menjadi pesawat jet pribadi pilihan banyak miliarder hingga selebritas dunia.

Menurut Forbes, pemilik Gulfstream G650 ini di antaranya Oprah Winfrey, Elon Musk, Bill Gates, hingga Ralph Lauren.

Melansir simpleflying.com, Gulfstream G650 melakukan penerbangan perdana pada November 2009 dari Bandara Internasional Savannah/Hilton Head (SAV).

Pada Agustus 2010, perusahaan mengumumkan bahwa G650 telah mencapai kecepatan maksimum Mach 0,995 (757 mph) saat menukik.

Pada April 2011, program Gulfstream G650 mengalami kemunduran ketika salah satunya jatuh tak lama setelah lepas landas saat menguji pengoperasian mesin tunggal.

Setelah menentukan penyebab kecelakaan, uji penerbangan dilanjutkan, dan Gulfstream G650 menerima sertifikat jenis Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) pada 7 September 2012. Gulfstream G650 pertama dikirim ke pebisnis Florida Preston Henn pada tanggal 27 Desember 2012.

Halaman:
1 2
