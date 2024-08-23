Ternyata Ini Pemilik Jet Pribadi Gulfstream hingga Harga Sewanya per Jam

JAKARTA - Pesawat jet pribadi Gulfstream menjadi bahan perbincangan setelah Kaesang Pangarep dan sang istri Erina Gudono diduga naik pesawat jet pribadi mewah tersebut saat ke Amerika Serikat (AS).

Padahal secara harga sewa, jet pribadi Gulfstream cukup mahal. Kaesang dan Erina diduga naik pesawat jet Gulfstream G650.

"Pesawat pribadi (private jet) yang diduga dipakai Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat dari Indonesia adalah Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number N588SE. Data penerbangan cocok dengan keberadaan Kaesang dan Erina di AS. Clue awal dari jendela," tulis akun X @Za**iAma**.

Dalam penelurusan Okezone, untuk menyewa pesawat Gulfstream ini, anda harus menyiapkan uang sekira USD13.000 hingga USD16.000 USD atau sekitar Rp240 jutaan (kurs Rp15.507) per jamnya.

Diperkirakan Kaesang dan Erina menyewa pesawat tersebut kurang lebih selama 24 jam, sehingga Erina dan Kaesang harus merogoh uang lebih USD360 ribu atau setara dengan Rp5,5 miliar untuk menyewa selama 24 jam.

Lalu siapa pemilik jet pribadi Gulfstream? Berikut ulasannya:

Gulfstream Aerospace Corporation adalah produsen dari beberapa model pesawat jet yang berkantor pusat di Savannah, Georgia, Amerika Serikat (AS). Perusahaan ini didirikan pada 1958 oleh Allen Paulson.

Gulfstream telah menjadi unit General Dynamics sejak tahun 2001. Perusahaan ini telah menghasilkan lebih dari 1.500 pesawat bagi pemerintah, perusahaan, swasta, dan pelanggan militer di seluruh dunia.

Sementara, General Dynamics Corporation merupakan perusahaan yang memiliki kantor pusat di Virgina, Amerika Serikat (AS). General Dynamics didirikan pada 21 Februari 1952 oleh John Philip Holland.

General Dynamics Corporation adalah konglomerat pertahanan yang terbentuk dari merger dan divestasi, dan pada tahun 2005 merupakan kontraktor pertahanan keenam terbesar di dunia.