Heboh Erina Gudono Disinyalir Sewa Pesawat Jet Pribadi ke Amerika, Tarifnya Rp5 Miliar?

JAKARTA - Heboh di jagat media sosial, Kaesang Pangarep dan sang istri Erina Gudono disinyalir menyewa pesawat jet pribadi mewah saat ke Amerika Serikat (AS).

"USA here we go," tulis Erina dalam insta story di akun Instagram pribadinya, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Postingan ini lantas mengundang rasa penasaran netizen. Sebab, netizen menduga Kaesang Pangarep dan Erina Gudono menyewa pesawat jet pribadi mewah. Hal ini terlihat saat Erina memamerkan view jendela pesawatnya.

View jendela pesawat yang dipamerkan Erina Gudono merupakan view dari dalam pesawat milik Gulfstream, sebuah pesawat carter.

"Pesawat pribadi (private jet) yang diduga dipakai Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat dari Indonesia adalah Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number N588SE. Data penerbangan cocok dengan keberadaan Kaesang dan Erina di AS. Clue awal dari jendela," tulis akun X @Za**iAma**.

Biaya untuk menyewa pesawat tersebut terbilang cukup mahal. Lalu berapa harga sewanya?