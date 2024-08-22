Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harga Sewa Jet Pribadi, Awas Kaget

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |17:49 WIB
Segini Harga Sewa Jet Pribadi, Awas Kaget
Harga Sewa Jet Pribadi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Segini harga sewa jet pribadi. Layanan sewa jet pribadi kini diminati masyarakat Indonesia, khususnya bagi kalangan pebisnis, pejabat hingga selebritis papan atas.

Layanan jet pribadi dipilih karena kemudahan waktu terbang, lebih cepat dibandingkan pesawat terbang berjadwal lainnya. Selain itu, ada sisi kemewahan, ekslusif hingga privasi terjaga jika naik jet pribadi.

Harga sewa jet pribadi menarik untuk diketahui, usai ramai dibicarakan soal Kaesang Pangarep dan sang istri Erina Gudono yang disebut naik jet pribadi mewah ke Amerika Serikat (AS) jenis Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number N588SE.

Harga sewa jet pribadi tentu tergantung jenis pesawat dan rutenya. Masing-masing perusahaan tentu mempunyai harga sewa jet pribadi. Lalu berapa rata-rata harga sewa jet pribadi? Berikut ini ulasannya:

Melansir The Travel, berikut harga sewa jet pribadi versi Air Charter Service:

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
