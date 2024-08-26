IHSG Hari Ini Lanjutkan Penguatan, Cek Rekomendasi Saham Berikut

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diproyeksi lanjutkan penguatan pada perdagangan Senin (26/8/2024). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG mestinya dapat melanjutkan fase uptrend wave (i) menuju 7.654 apabila menembus ke atas capaian tertinggi hari Kamis yaitu di 7.595.

“Namun, adanya penembusan di bawah 7.417 dapat memicu pelemahan menuju 7.329,” kata Ivan dalam risetnya.

Adapun, level support IHSG berada di 7.417, 7.329 dan 7.230. Sementara level resistennya di 7.590, 7.654 dan 7.756.

BACA JUGA: IHSG Awal Pekan Berpeluang Menguat

Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) di rentang harga Rp2.750-Rp2.800 dengan target harga terdekat di Rp3.080. ARTO diperkirakan dapat melanjutkan fase uptrend menuju Rp3.230 sebagai target berikutnya dari wave iii, berdasarkan analisis Fibonacci projection, selama harganya masih berada di atas Rp2.680 sebagai support.

Aksi hold atau buy on weakness juga disarankan pada saham PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) di rentang harga Rp8.050-Rp8.250 dengan target harga terdekat di Rp8.750. INKP berpeluang untuk melanjutkan fase uptrend menuju fraktal Rp9.200 apabila harganya menembus ke atas level Rp8.750 sebagai resisten terdekat.

Pada saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) juga direkomendasikan hold atau buy on weakness di rentang harga Rp25.500-Rp26.000 dengan target harga terdekat di Rp27.900. Mengacu kepada skenario bullish, ITMG sedang membentuk wave i dari (iii), karena harga telah menembus ke atas resisten fraktal Rp26.975.

“Kemungkinan akan koreksi jangka pendek dari wave ii sebelum melanjutkan reli ke atas Rp27.900,” imbuh Ivan.