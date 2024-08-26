Banggar Soroti Anggaran Pendidikan Tak Dipakai Rp111 Triliun

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyoroti rendahnya penyerapan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2023, Anggota Banggar DPR Dolfie OFP mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan yang hanya mencapai 16% dari pagu.

Padahal, konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalan setiap tahun anggaran.

"Nilai 4% yang tidak terealisasi mencapai Rp111 triliun, yang seharusnya dapat digunakan untuk meringankan rakyat memperoleh layanan pendidikan di semua tingkatan, SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi," katanya, Senin (26/8/2024).

Dolfie menambahkan, alokasi 4% yang tidak terserap itu juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa kurang beruntung di sejumlah perguruan tinggi.

"Capaian realisasi pelaksanaan anggaran pendidikan yang hanya 16% telah menghilangkan hak konstitusional rakyat memperoleh pendidikan yang baik," tegasnya.