Ternyata Ini Alasan IKN Ditutup hingga September

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menutup kunjungan umum ke proyek IKN untuk mempercepat pekerjaan konstruksi terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Mengutip pengumuman resmi melalui akun media sosial Kementerian PUPR penutupan ini dalam rangka mempercepat progres pengerjaan infrastruktur dasar yang dibangun pemerintah, seperti pengerjaan pengaspalan jalan sumbu barat, jalan sumbu timur, pembangunan anjungan pengunjung, serta area pekerjaan area parkir.

Usai peringatan HUT ke-79 RI tahun 2024, pembangunan di IKN akan dilanjutkan kembali, di mana terdapat 68 paket pekerjaan dengan intensitas yang sangat tinggi dan dilaksanakan bersamaan.

"Untuk itu, kunjungan umum ke IKN akan ditutup sementara hingga September 2024 ," tulis akun instagram.

Sedangkan untuk Jalan tol Balikpapan-KIPP IKN yang sebelumnya dibuka fungsional untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN, saat ini juga kembali ditutup hingga pekerjaan konstruksi selesai.