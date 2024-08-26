Adu Harga Sewa Pesawat Jet Pribadi yang Dipakai Timnas Indonesia dengan Erina Kaesang yang Ternyata Berbeda

adu harga pesawat jet pribadi timnas Indonesia dengan Erina Kaesang yang ternyata berbeda ( Foto : Freepik)

JAKARTA - Adu harga sewa pesawat jet pribadi yang dipakai Timnas Indonesia dengan Erina Kaesang yang ternyata berbeda.

Keduanya memiliki harga sewa serta perusahaan yang berbeda. Sehingga, banyak warganet mencari tahu mengenai kedua jenis pesawat tersebut.

Berikut adu harga sewa pesawat jet pribadi yang dipakai Timnas Indonesia dengan Erina Kaesang yang ternyata berbeda:

-Harga Pesawat Jet Pribadi Timnas

Pesawat jet pribadi yang digunakan Timnas Indonesia untuk menuju ke Vietnam adalah Batik Air jenis Airbus A320-200. Website resmi maskapai penerbangan Batik Air memang tidak menuliskan berapa besaran biaya untuk menyewa pesawat.

Meski demikain, Edwin Soedarmo selaku konsultan penerbangan pada 2014 pernah menyatakan bahwa harga sewa pesawat Batik Air tipe Boeing 737-900 (setara dengan Airbus A320-200) adalah sekitar USD 5.000-7.000 atau setara dengan Rp 77 juta hingga 108 juta per jam.

Lebih lanjut lagi, jarak penerbangan Indonesia-Vietnam memakan waktu lima jam. Sehingga jika ditotal harga sewa pesawat tersebut sekitar Rp540 juta sekali terbang. Ditambah lagi biaya penerbangan dari Vietnam-Jakarta yang mungkin menghabiskan dana yang sama. Jadi, jika dihitung ongkos pulang pergi menggunakan pesawat sewaan tersebut PSSI telah mengeluarkan uang hampir Rp1 Miliar.