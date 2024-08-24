Susi Pudjiastuti Ungkap Harga Jet Pribadi yang Diduga Dipakai Kaesang-Erina: Bisa Beli 40 Pesawat Susi Air

JAKARTA - Viral harga jet Gulfstream G650ER yang disewa Kaesang Pangarep dan Istrinya Erina Gudono ditaksir mencapai Rp1,2 triliun. Harga satu jet tersebut disebut setara dengan 40 pesawat milik Susi Air.

Pemilik Susi Air yang juga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti merespons penggunaan jet pribadi Gulfstream G650ER. Kaesang Pangarep dan Erina Gudono menyewa jet dalam perjalanan mereka ke California, Amerika Serikat.

Susi tidak secara langsung menyebutk harga jet tersebut, tapi memberikan ilustrasi yang menunjukkan betapa mahalnya pesawat tersebut.

Dalam perbandingannya, Susi menyatakan bahwa harga jet Gulfstream G650ER jauh melampaui harga pesawat komersial yang digunakan oleh maskapainya, Susi Air, yang mengoperasikan armada pesawat jenis Cessna Caravan.

BACA JUGA: Segini Harga Pesawat Jet Pribadi Gulfstream G650 jika Ingin Beli

"Harga pesawat Gulfstream G650ER ini bisa untuk membeli 40 pesawat Susi Air," tulis Susi saat mengomentari cuitan dari Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengenai data penerbangan pesawat yang digunakan oleh Kaesang dan Erina, Sabtu (24/8/2024).

Berdasarkan informasi dari laman resmi Susi Air, PT ASI Pudjiastuti Aviation memiliki 49 armada pesawat, dengan sebagian besar adalah pesawat Cessna Caravan yang harganya berkisar di angka USD2,3 juta atau sekitar Rp32 miliar.