IHSG Hari Ini Akan Bergerak di Rentang 7.600-7.650

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi bergerak di rentang 7.600-7.650. Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, secara teknikal, terdapat pelebaran positive slope pada indikator MACD meskipun indikator Stochastic RSI sedang berada di overbought area.

“Apabila IHSG mampu bertahan di atas level 7.600 maka IHSG akan berpotensi bergerak direntang level 7.600-7.650 pada perdagangan hari ini,” kata Valdy dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024).

Sementara itu, pasar mengantisipasi rilis data CB Consumer Confidence bulan Agustus 2024 di Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan tetap berada di level optimis menjadi 100,1 meskipun sedikit menurun dari level sebelumnya di 100,3 pada Juli 2024. Perkiraan tersebut seiring dengan sektor tenaga kerja Amerika yang sedang mengalami pelemahan.