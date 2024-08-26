IHSG Sesi I Menguat 0,42% ke Level 7.575, Transaksi Rp7,3 Triliun

Senin, 26 Agustus 2024 |12:25 WIB

IHSG sesi I hari ini. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,42% atau 31,50 poin ke level 7.575 di pada perdagangan sesi pertama hari ini Senin (26/8/2024).

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,81 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp7,35 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 677.902 kali. Adapun, sebanyak 322 saham harganya naik, 238 saham harganya turun dan 228 saham lain harganya stagnan.

Sektor properti naik 1,63 persen, sektor siklikal naik 1,50 persen, sektor energi naik 0,60 persen, sektor bahan baku dan sektor transportasi naik 0,58 persen, sektor keuangan naik 0,53 persen, sektor kesehatan naik 0,20 persen dan sektor infrastruktur naik 0,05 persen. Sedangkan sektor teknologi turun 0,61 persen, sektor non siklikal turun 0,59 persen dan sektor industri turun 0,52 persen.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,32 persen ke level 946, indeks MNC36 naik 0,37 persen ke level 362, indeks IDX30 naik 0,32 persen ke level 479, serta indeks JII naik 0,14 persen ke level 517.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Megapower Makmur Tbk (MPOW) naik 34,00 persen ke Rp67, PT Natura City Developments Tbk (CITY) naik 29,85 persen ke Rp87, dan PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) naik 28,14 persen ke Rp214.