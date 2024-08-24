Deretan Saham Paling Anjlok Pekan Ini

JAKARTA - Deretan saham paling anjlok pekan ini. Sepanjang periode 19-23 Agustus 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan sebesar 1,51% di posisi 7.544,298 dari 7.432,090 pada penutupan pekan lalu.

Selama lima hari perdagangan, indeks sektoral yang melemah ada sektor barang baku 0,21%, teknologi 0,88%, infrastruktur 0,55%.

Sementara indeks sektoral yang lainnya menguat ada sektor energi 1,07%, industri 3,92%, konsumer non siklikal 0,94%, konsumer siklikal 4,72%, kesehatan 1,10%, finansial 2,50%, properti & real estate 1,56%, transportasi & logistik 1,73%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (24/8/2024), PT Satu Visi Putra Tbk (VISI) menduduki peringkat pertama dengan pelemahan sebesar 56,74%.

Selain VISI, ada 142 saham yang turun diatas 2% pekan ini dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp1.606 triliun.