HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat 0,74% ke 7.544 Sambut Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |16:39 WIB
IHSG Ditutup Menguat 0,74% ke 7.544 Sambut Akhir Pekan
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seharian menguat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 55,62 poin atau 0,74 persen ke level 7.544 pada sesi terakhir perdagangan hari ini, Jumat (23/8/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 407 saham menguat, 170 saham melemah dan 212 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,1 triliun dari 20,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,95 persen ke 943,215, indeks JII naik 1,23 persen ke 516,648, indeks IDX30 naik 1,02 persen ke 477,802 dan indeks MNC36 naik 1,07 persen ke 361,173.

Untuk indeks sektoral yang menguat seperti energi 1,05 persen, industri 1,59 persen, keuangan 1,34 persen, properti 0,92 persen, transportasi 0,64 persen, konsumer non siklikal 0,42 persen, barang baku 0,74 persen, konsumer siklikal 0,89 persen, infrastruktur 0,52 persen.

Sedangkan sektoral yang melemah ada kesehatan 0,18 persen, teknologi 0,11 persen.

Halaman:
1 2
