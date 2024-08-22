Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Cukai Minuman Berpemanis Diterapkan, Apa Dampaknya ke Saham Konsumer?

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |10:04 WIB
Cukai Minuman Berpemanis Diterapkan, Apa Dampaknya ke Saham Konsumer?
Dampak aturan cukai ke saham konsumer (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Menakar dampak aturan cukai berpemanis terhadap pergerakan saham konsumer. Pungutan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) ditargetkan mencapai Rp4,4 triliun pada APBN 2024. Namun, hingga kini pungutan cukai tersebut belum diimplementasikan karena pemerintah belum merilis aturan teknisnya.

“Secara kuantitatif, estimasi dampak negatif cukai MBDK bagi profitabilitas perusahaan konsumer baru dapat dihitung setelah pemerintah merilis detail teknis perhitungan cukai,” kata Lead Investment Analyst Stockbit, Edi Chandren dalam risetnya, dikutip Rabu (21/8/2024).

Edi menyebut, pemberlakuan aturan baru tersebut memang akan berdampak pada sejumlah emiten seperti PT Mayora Indah Tbk (MYOR) dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), di mana keduanya memiliki produk yang terekspos cukai minuman berpemanis masing-masing sebesar 25-30% dan 15-20% dari total pendapatan.

“Kami menilai bahwa MYOR berpotensi merasakan dampak terbesar dari penetapan cukai ini, diikuti oleh SIDO,” imbuh Edi.

Namun secara kualitatif, Edi menilai dampak negatif tersebut dapat diminimalisasi dengan sejumlah cara yakni, perseroan dapat meluncurkan produk sejenis yang lebih rendah gula alias less sugar. Selain itu, perseroan juga dapat meneruskan (pass–on) sebagian beban cukai ke dalam harga jual produk.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/278/3067602/6-aksi-korporasi-hari-ini-ada-rups-bank-jatim-hingga-kino-UVHbVraAOD.jpeg
6 Aksi Korporasi Hari Ini Ada RUPS Bank Jatim hingga KINO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/278/3057596/daftar-12-aksi-emiten-hari-ini-rups-hingga-tebar-dividen-LRGTmkjR7w.jpeg
Daftar 12 Aksi Emiten Hari Ini, RUPS hingga Tebar Dividen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/278/3057212/ihsg-besok-diprediksi-menguat-data-inflasi-jadi-penopang-fGcOtiNc9O.jpg
IHSG Besok Diprediksi Menguat, Data Inflasi Jadi Penopang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/278/3057242/data-manufaktur-jadi-sentimen-ihsg-pekan-depan-GxmmaMv9Nv.jpeg
Data Manufaktur Jadi Sentimen IHSG Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/278/3056564/ihsg-meroket-ke-level-7-670-di-akhir-perdagangan-aUK3VWe2vs.jpg
IHSG Meroket ke Level 7.670 di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/278/3056410/ihsg-sesi-i-naik-0-41-ke-level-7-658-uPf45XO82v.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,41% ke Level 7.658
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement