IHSG Dibuka Melemah 0,42% ke Level 7.522

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah ke zona merah pada perdagangan Kamis (22/8/2024). IHSG hari ini melemah 0,42% ke level 7.531.

Semenit berjalan IHSG masih tertekan 0,42% di 7.522,80. Sebanyak 121 saham menguat, 181 melemah, dan 220 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp494,13 miliar dari net-volume 720,31 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,48% di 937,89, indeks JII melemah 0,47% di 508,65, indeks MNC36 melemah 0,62% di 359,78 dan IDX30 turun 0,59% di 475,81.

Sebanyak 9 sektor berada di zona merah, dipimpin energi, infrastruktur, dan properti. Sedangkan yang menguat hanya transportasi dan kesehatan di bawah 1%.