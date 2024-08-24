IHSG Sepekan Melesat 1,5% ke Level 7.544

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Hal ini berdasarkan data perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 19 sampai 23 Agustus 2024.

IHSG selama sepekan turut mengalami peningkatan sebesar 1,51% pada level 7.544,298 dari 7.432,090 pada penutupan pekan sebelumnya.

"IHSG mencetak rekor tertinggi sepanjang masanya pada minggu ini dalam tiga hari beruntun pada 19 s.d 21 Agustus 2024," tulis Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2024).

Selanjutnya, kapitalisasi pasar Bursa turut mengalami peningkatan sebesar 1,75% menjadi Rp12.779 triliun dari Rp12.560 triliun pada penutupan pekan lalu.

Selama sepekan, peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian Bursa dengan peningkatan sebesar 106,10% menjadi Rp19,21 triliun dari Rp9,32 triliun pada pekan sebelumnya.

Peningkatan turut terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa sebesar 17,65% menjadi 19,68 miliar lembar saham dari 16,73 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.