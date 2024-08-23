Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Makin Kokoh, Ambil Jeda di Level 7.543

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |12:01 WIB
IHSG Makin Kokoh, Ambil Jeda di Level 7.543
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) makin kokoh ditutup menguat ke zona hijau pada perdagangan sesi pertama, Jumat (23/8/2024). IHSG siang ini naik 0,74% atau 55,08 poin ke level 7.543.

Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,74 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,80 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 551.614 kali. Adapun, sebanyak 385 saham harganya naik, 158 saham harganya turun dan 227 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi naik 1,45%, sektor industri naik 1,43%, sektor keuangan dan sektor properti kompak naik 1,29%, sektor siklikal naik 1,22%, sektor transportasi naik 0,91%, sektor bahan baku naik 0,86%, sektor non siklikal naik 0,55% dan sektor infrastruktur naik 0,51%. Sedangkan setor kesehatan turun 0,19% dan sektor teknologi stagnan.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,93% ke level 943, indeks MNC36 naik 1,12% ke level 361, indeks IDX30 naik 0,99% ke level 477, serta indeks JII naik 1,26% ke level 516.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Natura City Development Tbk (CITY) naik 30,00% ke Rp65, PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) naik 29,84% ke Rp161, dan PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) naik 25,64% ke Rp147.

Halaman:
1 2
