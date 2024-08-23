Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Koreksi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |08:41 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Koreksi
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini masih rawan koreksi.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, apabila IHSG belum mampu break dari 7.594 sebagai resistance terdekatnya, maka posisi IHSG saat ini rawan melanjutkan koreksinya.

"Adapun koreksi IHSG diperkirakan akan menguji ke 7.304-7.465 sekaligus menutup beberapa area gap-nya," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (23/8/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.372. 7.207 dan resistance 7.610, 7.654.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

INDF - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 6.275-6.475

Target Price: 6.750, 6.875

Stoploss: below 6.200

