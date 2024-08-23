Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Balik Menguat ke Level 7.538

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |09:31 WIB
IHSG Dibuka Balik Menguat ke Level 7.538
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan akhir pekan, Jumat (23/8/2024). IHSG hari ini dibuka menguat 0,66% di 7.538,19.

Pada perdagangan pagi ini, sebanyak 231 saham menguat, 68 melemah, dan 187 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp470,95 miliar dari net-volume 298,90 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 naik 0,81% di 941,91, indeks JII menanjak 0,70% di 513,97, indeks MNC36 tumbuh 0,90% di 360,57 dan IDX30 naik 0,94% di 477,43.

Seluruh sektor indeks berada di zona hijau dipimpin oleh energi, properti, infrastruktur, dan keuangan di bawah 1%.

