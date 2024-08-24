Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Cuan dalam Sepekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |11:43 WIB
10 Saham Paling Cuan dalam Sepekan
10 saham paling cuan dalam sepekan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan sebesar 1,51% di posisi 7.544,298 dari 7.432,090 pada penutupan pekan lalu. Hal ini tercatat dalam sepekan perdagangan periode 19-23 Agustus 2024.

Berbeda dengan IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 10 saham yang naik cukup signifikan sepanjang jalannya bursa saham sepekan, dengan PT Tempo Inti Media Tbk (TMPO) yang melesat naik hingga 125,68%.

Untuk indeks sektoral yang menguat pekan ini ada sektor energi 1,07%, industri 3,92%, konsumer non siklikal 0,94%, konsumer siklikal 4,72%, kesehatan 1,10%, finansial 2,50%, properti & real estate 1,56%, transportasi & logistik 1,73%.

Sedangkan yang melemah ada sektor barang baku 0,21%, teknologi 0,88%, infrastruktur 0,55%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (24/8/2024), peringkat pertama top gainers sepekan ini diraih oleh PT Tempo Inti Media Tbk (TMPO) yang naik 125,68% di level Rp167 per saham.

Selain TMPO, ada 301 saham yang naik diatas 2% pekan ini dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp5.047 triliun.

