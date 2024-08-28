Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Aplikasi Pinjol yang Cepat Cair

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |08:01 WIB
Daftar Aplikasi Pinjol yang Cepat Cair
Aplikasi pinjol yang cepat cair (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTAPinjaman Online atau biasa disebut dengan pinjol, sudah sangat melekat dengan masyarakat Indonesia. Dengan hanya bermodalkan Kartu Identitas peminjam sudah bisa mendapatkan uang dengan mudah.

Beberapa pinjol ini yang cepat cair, dilansir dari Okezone, Selasa (27/8/2024).

1. Kredit Pintar

Pinjol ini hanya memerlukan kartu identitas KTP dan juga HP atau smartphone untuk mengajukan pinjaman. Fasilitas pinjaman yang tersedia mulai dari Rp600 ribu hingga Rp20 juta dengan suku bunga maksimal sebesar 11% per tahun.

2. PinjamanGo

PinjamanGo menyediakan beragam jumlah pinjaman mulai dari Rp1,2 juta. Pinjol ini juga bisa didapatkan dengan proses pencairan yang cepat.

