HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Berhenti dan Lepas dari Pinjol Ilegal

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |21:09 WIB
Cara Berhenti dan Lepas dari Pinjol Ilegal
Cara Berhenti dan Lepas dari Pinjol Ilegal. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Cara berhenti dan lepas dari pinjol ilegal. Di mana pinjaman online sekarang sudah menjadi alat bantu finansial untuk masyarakat.

OJK pun sudah mengimbau untuk melakukan pinjaman online yang sudah legal, dan ini beberapa cara untuk berhenti dari pinjol ilegal.

Keamanan data pinjol ilegal sangat minim dan sangat memungkinkan jika data nasabah akan tersebat ke pihak lain.

Pihak DC juga sering kali mengancam bahkan sampai menyebar data nasabah jika masa pembayaran nya sudah melewati batas yang ditentukan.

Okezone telah merangkum cara untuk berhenti dan lepas dari pinjol ilegal, Rabu (28/8/2024).

1. Kurangi Pengeluaran

Membatasi pengeluaran adalah hal yang dapat membantu melunasi hutang. Karena hal ini memiliki tujuan untuk menekan biaya yang terbilang tidak terlalu penting dan bisa biaya tersebut bisa dialihkan untuk membayar utang.

2. Bentuk Sebuah Rencana Pembayaran

Bentuklah sebuah rencana pembayaran, dengan memprioritaskan pelunasan pinjol dengan bunga tinggi.

