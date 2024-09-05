Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Pelatih Roberto Mancini di Arab Saudi vs Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |05:08 WIB
Segini Gaji Pelatih Roberto Mancini di Arab Saudi vs Shin Tae-yong di Timnas Indonesia
Perbandingan Gaji Shin Tae-yong dengan Roberto Mancini. (Foto: Okezone.com/Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA – Roberto Mancini dan Shin Tae-yong bakal bertemu di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Menarik dinatikan pertemuan dua pelatih hebat pada pertandingan Arab Saudi Vs Indonesia.

Banyak netizen pun bertanya perihal gaji dari kedua pelatih tersebut. Kedua pelatih tersebut merupakan pelatih profesional yang sudah terkenal karena strategi pertandingannya yang hebat dan segini gaji dari kedua pelatih tersebut.

Roberto Mancini

Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport bahwa kontrak kepelatihan dari Roberto Mancini di Arab Saudi disertai dengan gaji tahunan nya berada di angka USD27 juta atau sekitar Rp432 miliar.

Diketahui Roberto Mancini sudah menyiapkan sebuah strategi yang akan menghancurkan Timnas Indonesia di pertandingan yang akan digelar pada, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Shin Tae-yong

Pelatih yang sudah beberapa kali mencetak sebuah sejarah untuk Timnas Indonesia diketahui mendapatkan tawaran untuk memperpanjang kontraknya sampai 3 tahun ke depan yaitu di tahun 2027.

Pada awal kontrak nya yaitu di tahun 2020 hingga 2023 Shin Tae-yong mendapatkan bayaran diangka Rp15,3 miliar per tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189697//shin_tae_yong_bersama_kedua_putranya-75Id_large.jpg
Ucapan Anak Shin Tae-yong Kembali Viral Setelah Timnas Indonesia U-22 Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633//shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189134//timnas_indonesia_u_22-slkG_large.jpg
Bawa-Bawa Shin Tae-yong, Sumardji Bicara Penampilan Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187518//shin_tae_yong_tiba_di_jakar_ta_malam_ini_shintaeyong7777-UAor_large.jpg
Shin Tae-yong Tiba di Jakarta Malam Ini, Resmi Takkan Latih Timnas Indonesia Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187352//shin_tae_yong_resmi_ke_indonesia_shintaeyong7777-UidO_large.jpg
Shin Tae-yong Resmi Balik ke Indonesia, Ada Kaitan dengan Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089//shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement