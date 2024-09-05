Segini Gaji Pelatih Roberto Mancini di Arab Saudi vs Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

JAKARTA – Roberto Mancini dan Shin Tae-yong bakal bertemu di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Menarik dinatikan pertemuan dua pelatih hebat pada pertandingan Arab Saudi Vs Indonesia.

Banyak netizen pun bertanya perihal gaji dari kedua pelatih tersebut. Kedua pelatih tersebut merupakan pelatih profesional yang sudah terkenal karena strategi pertandingannya yang hebat dan segini gaji dari kedua pelatih tersebut.

Roberto Mancini

Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport bahwa kontrak kepelatihan dari Roberto Mancini di Arab Saudi disertai dengan gaji tahunan nya berada di angka USD27 juta atau sekitar Rp432 miliar.

Diketahui Roberto Mancini sudah menyiapkan sebuah strategi yang akan menghancurkan Timnas Indonesia di pertandingan yang akan digelar pada, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Shin Tae-yong

Pelatih yang sudah beberapa kali mencetak sebuah sejarah untuk Timnas Indonesia diketahui mendapatkan tawaran untuk memperpanjang kontraknya sampai 3 tahun ke depan yaitu di tahun 2027.

Pada awal kontrak nya yaitu di tahun 2020 hingga 2023 Shin Tae-yong mendapatkan bayaran diangka Rp15,3 miliar per tahun.