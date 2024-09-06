Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Ungkap Mekanisme Gaji Pekerja Dipotong untuk Pensiun Tambahan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |20:38 WIB
OJK Ungkap Mekanisme Gaji Pekerja Dipotong untuk Pensiun Tambahan
OJK ungkap mekanisme pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap mekanisme pemotongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan. Program pensiun ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, aturan tersebut memang mengamanatkan penguatan untuk harmonisasi program pensiun, khususnya di pasal 189.

"Namun dalam pasal 189 ayat 4 memang undang-undang mengamanatkan bahwa pemerintah dapat untuk memiliki program pensiun yang bersifat tambahan yang wajib dengan kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah," kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Agustus 2024 secara virtual, Jumat (6/9/2024).

Menurut Ogi, memang pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya untuk peningkatan pelindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum.

"Jadi kalau dari hasil data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan itu relatif sangat kecil ya, itu hanya sekitar 10-15 persen dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif ya," ujar Ogi.

Halaman:
1 2
