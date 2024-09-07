Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembatasan BBM Subsidi Pakai AI, Efektif?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |17:23 WIB
Pembatasan BBM Subsidi Pakai AI, Efektif?
Jenis BBM Subsidi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah berencana menerapkan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dipandang berlebihan. Selain boros anggaran, AI dinilai membutuhkan waktu lama sebelum resmi diterapkan di lapangan.

Pengamat Ekonomi Energi asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyatakan bahwa, pembatasan BBM bersubsidi sangat mendesak untuk diterapkan. Pasalnya, selama ini penyalurannya tidak tepat sasaran sehingga membebankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Rp90 triliun per tahun.

“Pertama, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu sudah sangat mendesak gitu ya, sehingga segera dilakukan, karena beban APBN untuk biaya subsidi yang salah sasaran itu sekitar Rp90 triliun per tahun, nah ini beban yang cukup berat bagi APBN sehingga butuh segera dibatasi,” ujar Fahmi kepada MNC Portal, Sabtu (7/9/2024).

Menurutnya, bila pembatasan BBM bersubsidi sudah mendesak, namun pemerintah masih harus berjibaku dengan persiapan pemakaian AI sebagai instrument pembatasan bahan bakar, maka akan membuang waktu saja. Karena itu dia anggap berlebihan.

Fahmi memandang, pemerintah seharusnya menggunakan mekanisme yang dapat segera ditetapkan atau diimplementasikan tanpa menyita banyak waktu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189537/bbm_pertamina-e471_large.jpg
Wilayah Masih Terisolasi, Distribusi BBM dan LPG Dioptimalkan Lewat Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189462/beli_bbm-1KGR_large.jpg
Beli BBM Subsidi Bebas Pakai QR Code di Bencana Sumatera hingga 22 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189460/spbu_swasta_beli_bbm_pertamina-xULt_large.jpg
ESDM Buka Peluang Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188948/bbm_pertamina-oumE_large.jpg
Distribusi BBM Pulih, Operator SPBU di Aceh Tamiang Dapat Energy Booster
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188693/bbm_pertamina-8mQP_large.jpg
Cerita 2 Hari Perjalanan BBM hingga Akhirnya Tiba di SPBU Aceh Pasca Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188543/bbm_pertamina-P2MW_large.jpg
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement