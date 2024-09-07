Jokowi Disebut Bimbang soal BBM Subsidi Dibatasi

JAKARTA - Kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sudah diwacanakan pemerintah, namun hingga kini belun juga diterapkan otoritas.

Di mana persoalan penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp90 triliun per tahunnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kebijakan pembatasan BBM subsidi belum terpikirkan.

Tak berapa lama setelah diangkat sebagai Menteri Energi dan Sumber Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, pembatasan pembelian BBM Subsidi akan dilakukan mulai 1 Okober 2024, yang akan didahului dengan sosialisasi.

Terkait hal itu Pengamat Ekonomi Energi asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai, bantahan Presiden Jokowi yang kedua kalinya mengindikasikan bahwa Kepala Negara masih bimbang memutuskan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.