HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Bocorkan BBM Jenis Baru Segera Diluncurkan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |08:19 WIB
Luhut Bocorkan BBM Jenis Baru Segera Diluncurkan
Jenis BBM Baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa ada jenis Bahan bakar minyak (BBM) segera dirilis.

Luhut menyebut bahwa BBM jenis baru yang dimaksud merupakan BBM rendah sulfur, yang mana produk tersebut akan diluncurkan secara bertahap.

"Rendah sulfur juga sudah mulai secara bertahap akan diluncurkan," kata Luhut saat dijumpai di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Sabtu (7/9/2024).

Luhut menyampaikan, peluncurannya akan disesuaikan dengan kesiapan pasokan dari PT Pertamina (Persero). Menurutnya, BBM jenis baru ini sudah sangat dibutuhkan masyarakat.

"Pertamina harus mengubah sedikit dengan kilang minyaknya untuk tadi meluncurkan ini. Kita semua harus mendukung ini karena ini kepentingan kita ramai-ramai," jelas Luhut.

"Karena kalau tidak rendah sulfur itu akan membuat penyakit kepada anak cucu kita semua," lanjutnya.

