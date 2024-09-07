Selain Jadi Pengacara, Ini Deretan Bisnis Otto Hasibuan

JAKARTA - Selain jadi pengacara, ini deretan bisnis Otto Hasibuan menarik untuk dikulik. Apalagi, dia menjadi pengacara paling terkenal serta banyak menangani kasus penting.

Sehingga, dia juga dianggap sebagai pengacara dengan banyaran tinggi. Tentunya, itu membuatnya memiliki beragam bisnis yang dijalankannya selain menjadi pengacara.

Selain jadi pengacara, ini deretan bisnis Otto Hasibuan:

1. Bisnis Golf

Otto juga merambah ke bidang bisnis dengan mendirikan lapangan golf bernama Ottolima.

Bisnis lapangan golf ini menjadi salah satu investasi strategis yang menyumbang pundi-pundi kekayaannya. Nama "Ottolima" dipilih karena angka lima memiliki arti khusus bagi dirinya, dan bisnis ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi.

Tetapi juga sarana untuk memperluas jaringan dan relasi bisnis, terutama di kalangan elite dan pengusaha.