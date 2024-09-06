Otto Hasibuan Ternyata Punya Bisnis Lapangan Golf

JAKARTA – Otto Hasibuan ternyata punya bisnis lapangan golf. Kekayaan pengacara Otto Hasibuan terungkap melalui salah satu bisnisnya, yaitu lapangan golf bernama Senayan Avenue by Ottolima Senayan Golf Club. Nama Ottolima dipilih karena memiliki makna khusus bagi Otto, di mana angka lima dianggap berhubungan erat dengan hidupnya.

"Saya lahir tanggal 5, bulan 5, tahun 1955 jam 5 pagi. Jadi semuanya terkait dengan angka lima, maka saya buat namanya Ottolima," ungkapnya.

Senayan Avenue by Ottolima Senayan Golf Club adalah lapangan golf eksklusif yang menawarkan pengalaman bermain golf dengan konsep menyenangkan. Lapangan ini dilengkapi dengan 18 lubang yang terawat baik, dikelilingi tanaman hijau subur dan indah yang memanjakan mata.

Otto Hasibuan menjabat sebagai Komisaris Utama Sinar Kemala Intermetro Golf (SKIG), perusahaan yang menaungi lapangan golf tersebut, sementara anak bungsunya, Yakup Putra Hasibuan, yang juga suami dari artis Jessica Mila, menjabat sebagai Direktur Utama.