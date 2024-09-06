Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Otto Hasibuan Ternyata Punya Bisnis Lapangan Golf

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |17:22 WIB
Otto Hasibuan Ternyata Punya Bisnis Lapangan Golf
Otto Hasibuan ternyata punya bisnis lapangan golf (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA Otto Hasibuan ternyata punya bisnis lapangan golf. Kekayaan pengacara Otto Hasibuan terungkap melalui salah satu bisnisnya, yaitu lapangan golf bernama Senayan Avenue by Ottolima Senayan Golf Club. Nama Ottolima dipilih karena memiliki makna khusus bagi Otto, di mana angka lima dianggap berhubungan erat dengan hidupnya.

"Saya lahir tanggal 5, bulan 5, tahun 1955 jam 5 pagi. Jadi semuanya terkait dengan angka lima, maka saya buat namanya Ottolima," ungkapnya.

Senayan Avenue by Ottolima Senayan Golf Club adalah lapangan golf eksklusif yang menawarkan pengalaman bermain golf dengan konsep menyenangkan. Lapangan ini dilengkapi dengan 18 lubang yang terawat baik, dikelilingi tanaman hijau subur dan indah yang memanjakan mata.

Otto Hasibuan menjabat sebagai Komisaris Utama Sinar Kemala Intermetro Golf (SKIG), perusahaan yang menaungi lapangan golf tersebut, sementara anak bungsunya, Yakup Putra Hasibuan, yang juga suami dari artis Jessica Mila, menjabat sebagai Direktur Utama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement