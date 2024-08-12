Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Tak Ingin IKN Sepi, Lapangan Golf hingga Hunian Mewah Rp2,6 Triliun Dibangun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |17:57 WIB
Jokowi Tak Ingin IKN Sepi, Lapangan Golf hingga Hunian Mewah Rp2,6 Triliun Dibangun
Jokowi Resmikan Proyek Intiland di IKN. (foto: Okezone.com/Intiland)
A
A
A

JAKARTA - PT Intiland Development Tbk (DILD) merealisasikan investasinya di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp2,6 triliun. Seremonial groundbreaking atau peletakan batu pertama pun dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

Jokowi mengatakan, pembangunan Nusantara bukan hanya simbol kemajuan tetapi juga komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

"Visinya adalah membangun kota yang bangunannya green building dan mengutamakan pejalan kaki, sehingga nanti akan dibangun pedestrian atau trotoar yang dapat mengakomodasi para pejalan kaki dengan aman," ujar Presiden Joko Widodo di IKN, Senin (12/8/2024).

Dengan jumlah investasi mencapai Rp2,6 triliun, kerjasama dengan PT Intiland Development Tbk diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan pembangunan Nusantara dalam pengembangan fasilitas hunian, bisnis, dan komersial yang mendukung pertumbuhan Nusantara.

Tiga Proyek Unggulan yang akan dilakukan adalah, pertama Grand Whiz Nusantara, pengembangan kawasan mixed-use di lahan seluas 0,72 hektar dengan fasilitas hotel, serviced apartment, area ritel, pusat olahraga, dan food and beverage . Desainnya memaksimalkan ventilasi dan pencahayaan alami, serta mengalokasikan 47% lahan untuk ruang terbuka hijau.

Kedua, Nusantara Quarter, Transit-Oriented Development (TOD) di lahan seluas 6,7 hektar, mengintegrasikan hunian, perkantoran, dan area komersial dengan akses transportasi publik. Fokus pada aspek integrasi, walkability , dan ruang terbuka hijau.

Halaman:
1 2
