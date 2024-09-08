Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Kereta Api Jarak yang Disubsidi, Tarif Cuma Rp27 Ribu

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |19:08 WIB
Daftar Kereta Api Jarak yang Disubsidi, Tarif Cuma Rp27 Ribu
Daftar Kereta Api Jarak Jauh yang Disubsidi. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memberikan layanan transportasi terjangkau bagi masyarakat, salah satunya melalui program subsidi Public Service Obligation (PSO) yang diterapkan pada sejumlah kereta api kelas ekonomi di Indonesia.

PSO atau Kewajiban Pelayanan Publik, adalah subsidi yang diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebagai operator untuk meringankan tarif kereta api kelas ekonomi.

Dengan adanya PSO, layanan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan selamat menjadi semakin terjangkau oleh masyarakat.

Berikut adalah daftar tarif kereta api jarak jauh dan sedang yang mendapat subsidi PSOyang dirangkum oleh okezone dilansir dari postingan instagram resmi Kementerian Perhubungan (Kemenhub):

Tarif Kereta Api Jarak Jauh Bersubsidi PSO

1. KA Bengawan

- Tarif: Rp 74.000

- Lintas: Purwosari - Pasar Senen

- Jarak: 726 Km

- Frekuensi: 2 KA/hari

2. KA Kahuripan

- Tarif: Rp 84.000

- Lintas: Kiaracondong - Blitar

- Jarak: 730 Km

- Frekuensi: 2 KA/hari

3. KA Sri Tanjung

- Tarif: Rp 84.000

- Lintas: Lempuyangan - Ketapang

- Jarak: 730 Km

- Frekuensi: 2 KA/hari

4. KA Airlangga

- Tarif: Rp 104.000

- Lintas: Surabaya Pasarturi - Pasar Senen

- Jarak: 730 Km

- Frekuensi: 2 KA/hari

Tarif Kereta Api Jarak Sedang Bersubsidi PSO

1. KA Serayu

- Tarif: Rp 67.000

- Lintas: Purwokerto - Kroya - Pasar Senen

- Jarak: 442 Km

- Frekuensi: 4 KA/hari

2. KA Tawang Alun

- Tarif: Rp 62.000

- Lintas: Malang Kotalama - Bangil - Ketapang

- Jarak: 314 Km

- Frekuensi: 2 KA/hari

3. KA Kutojaya Selatan

- Tarif: Rp 62.000

- Lintas: Kutoarjo - Kiaracondong

- Jarak: 319 Km

- Frekuensi: 2 KA/hari

Halaman:
1 2
