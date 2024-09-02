Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif KRL Jabodetabek Pakai NIK, Erick Thohir: Kalau Memang Ada Kebijakan seperti Itu

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |20:37 WIB
Tarif KRL Jabodetabek Pakai NIK, Erick Thohir: Kalau Memang Ada Kebijakan seperti Itu
Kata Menteri BUMN Erick Thohir soal subsidi tarif KRL (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah bakal menerapkan subsidi tarif kereta rel listrik (KRL) berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) mulai 2025. Kebijakan ini bakal diberlakukan secara bertahap.

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, dirinya mendukung penuh aturan subsidi tarif KRL berbasis NIK, namun sistem tersebut harus dibahas bersama sebelum resmi ditetapkan.

“Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus duduk bersama. Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah, jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar,” ujar Erick usai rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (2/9/2024).

Dia mengaku, rencana tersebut belum dibahas dalam rapat terbatas (ratas) antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri terkait. Sehingga, informasi perihal subsidi KRL berdasarkan NIK baru diperoleh lewat media massa.

“Kami belum, belum. kan biasanya ada ratas-nya dan biasanya, kan kami mengikuti. Sepertinya, saya nggak tahu, soalnya saya baca di media juga,” paparnya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal sebelumnya menyebut bahwa penetapan tarif KRL berbasis NIK akan diterapkan secara bertahap.

Halaman:
1 2
