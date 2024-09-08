JAKARTA - Pemerintah sedang menyusun program baru yang akan memotong gaji pekerja untuk program pensiun tambahan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di masa pensiun.
Berikut beberapa fakta terkait program ini yang telah dirangkum oleh Okezone, Minggu (8/9/2024):
1. Inisiatif Program Pensiun Wajib dan Sukarela
Pemerintah sedang menginisiasi program pensiun yang bersifat wajib dan sukarela. Program ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang disusun, dengan tujuan untuk meningkatkan replacement ratio atau rasio penggantian gaji pekerja saat pensiun.
“Adanya inisiatif adanya program pensiun wajib, dan sukarela yang diatur nanti dalam Peraturan Pemerintah (PP) dalam rangka meningkatkan replacement ratio,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono.