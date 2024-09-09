Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmikan Pasar Rp79,8 Miliar, Wapres Singgung Produk Lokal hingga Penyerapan Tenaga Kerja

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |15:25 WIB
Wapres Maruf Amin Resmikan Pasar. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meresmikan Pasar Baru Tanjungpinang atau Encik Puan Perak di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/9/2024).

Revitalisasi pembangunan pasar yang berada di kota yang dijuluki Negeri Segantang Lada ini senilai Rp79,8 miliar dan 7.743 meter persegi.

“Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara Peresmian Revitalisasi Pasar Baru Tanjungpinang,” ujar Wapres mengawali sambutannya.

Wapres mengatakan bahwa pasar merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mendukung perekonomian daerah. Sebagai tempat pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, tentu saja kenyamanan dan kebersihan pasar harus dijaga.

“Untuk itu, pemerintah mendukung revitalisasi pasar di daerah-daerah, untuk meningkatkan daya saing produk lokal, menyerap tenaga kerja, sekaligus melakukan penataan lingkungan dengan lebih baik lagi,” kata Wapres.

Halaman:
1 2
