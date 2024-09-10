Ayo Daftar! Webinar Gratis Kenal Investasi Syariah Bersama MNC Sekuritas dan BEI

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Menjawab kebutuhan investasi pasar modal berbasis syariah, MNC Sekuritas memfasilitasi transaksi saham syariah, reksa dana syariah, dan sukuk melalui aplikasi online trading MotionTrade Syariah.

Siapa yang tidak mau punya penghasilan tambahan dan memperkuat kondisi keuangan? Kekuatan finansial dapat membuat Anda lebih tenang dalam menjalani hidup. Salah satu cara memperoleh penghasilan tambahan adalah dengan investasi yang berkah dan amanah yaitu melalui investasi syariah.

Sesuai namanya, investasi syariah adalah jenis investasi yang berdasarkan prinsip syariah. Namun, perlu diketahui bahwa pasar modal syariah bersifat universal, yang berarti dapat dimanfaatkan oleh siapa pun tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras tertentu.

Mau tahu lebih banyak tentang investasi pasar modal syariah? Jangan lewatkan webinar gratis Kenal Investasi Syariah pada Rabu (11/09/2024) pukul 15.30 WIB – 17.30 WIB bersama Dery Yustria dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia dan dipandu oleh Head of Sharia & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah.