Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Simak IG Live MNC Sekuritas dan Indonesia SIPF Sore Ini: Investasi Aman, Nyaman, Cuan

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |14:14 WIB
Simak IG Live MNC Sekuritas dan Indonesia SIPF Sore Ini: Investasi Aman, Nyaman, Cuan
IG Live MNC Sekuritas. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

Peran lembaga negara dalam dunia investasi sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran, keamanan, dan menghindari adanya fraud. Di Indonesia sendiri, ada sebuah lembaga yang bertugas dalam menjalankan peran untuk melindungi investor pasar modal yaitu Indonesia SIPF (Securities Investor Protection Fund).

Indonesia SIPF merupakan satu-satunya lembaga berizin usaha dari OJK yang menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal (DPP) untuk melindungi investor.

Perlindungan Indonesia SIPF di pasar modal mencakup penjaminan aset yang tercatat berupa efek dan dana yang ada di rekening nasabah.

Sebagai investor yang beraktivitas di bursa Indonesia, Anda tentunya perlu mengetahui skema perlindungan modal di pasar modal Indonesia serta proses klaim perlindungan investor dari Indonesia SIPF.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190618/mnc_sekuritas-4gLt_large.jpg
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190466/saham_gorengan-cnrR_large.jpg
Ciri Saham Gorengan yang Perlu Diwaspadai Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189221/motiontrade-3wni_large.jpg
MNC Sekuritas Tingkatkan Keamanan MotionTrade Lewat Verifikasi OTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186356/mnc_sekuritas-VTcB_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/622/3186048/mnc_fest-x1FW_large.jpg
Promo Spesial HUT ke-36 MNC Group, Raih Cashback Reksa Dana 50% di Booth MNC Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184796/mnc_sekuritas-JmdY_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal, Lo Kheng Hong Ingatkan Pesan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement