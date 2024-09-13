Ternyata Segini Gaji Penyerang Sombong Ole Romeny di Klub Belanda FC Utrecht

JAKARTA -Ternyata segini gaji penyerang sombong Ole Romeny di klub Belanda FC Utrecht. Namanya menjadi viral dikarenakan menolak untuk dijadikan naturalisasi.

Beberapa pecinta bola penasaran mengenai Ole Romeny. Termasuk mengenai dia yang memperkuat tim FC Utrecht.

Ternyata segini gaji penyerang sombong Ole Romeny di klub Belanda FC Utrecht cukup besar. Diperkirakan dia mendapatkan Rp13 miliar untuk satu musim.

Sementara itu, Ole Romeny saat ini diketahui terdaftar sebagai salah satu pemain dari tim FC Utrecht. Ia lahir di Nijmegen, Belanda, pada 20 Juni 2000. Itu berarti, usianya masih 23 tahun saat berita ini diturunkan.

Romeny diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang Ibu. Posisinya yang bermain sebagai penyerang membuatnya sesuai dengan kriteria yang memang sedang dicari dan dibutuhkan TImnas Indonesia.

Pesepakbola berpostur 185 cm itu mengawali kariernya di NEC Nijmegen pada 2011-2020. Romeny juga sempat menjalani peminjaman ke Willem II Tilburg pada 2020-2021.