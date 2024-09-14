Janji Jokowi di Akhir Masa Jabatannya, Tidak Ada Kebijakan Ekstrem Rugikan Masyarakat

JAKARTA - Presiden Jokowi berjanji tidak ada kebijakan ekstrem yang merugikan hajat hidup orang bajak di akhir masa jabatannya. Oleh karena itu, dirinya meminta para menteri untuk menjaga supaya tidak ada kebijakan-kebijakan tersebut.

"Kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga ketertiban dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang berpotensi merugikan masyarakat luas yang berpotensi menimbulkan gejolak," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta menteri kabinetnya untuk menjaga situasi tetap kondusif agar stabilitas tetap tumbuh.

"Menjaga situasi yang kondusif kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk," kata Jokowi.