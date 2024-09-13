Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Minta Menteri Dukung Penuh Program Prabowo: Perlu Regulasi Baru, Segera Buat!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |09:51 WIB
Jokowi Minta Menteri Dukung Penuh Program Prabowo: Perlu Regulasi Baru, Segera Buat!
Jokowi Minta Menteri Kabinetnya Beri Dukungan Penuh pada Program Presiden Terpilih Prabowo. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan menteri kabinet untuk mendukung penuh program Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dirinya meminta supaya transisi pemerintahan berjalan efektif.

"Kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden Terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif," kata Jokowi dalam pengantar Sidang Kabinet Terakhir di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (13/9/2024).

Menurutnya, jika diperlukan regulasi atau perumusan kebijakan yang harus segera dibuat. Dirinya memerintahkan kabinetnya untuk menyelesaikan hal tersebut.

"Jika diperlukan regulasi baru jika diperlukan perumusan-perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan. Utamanya untuk program-program unggulan Presiden Terpilih," kata Jokowi.

Jokowi berharap dengan mendukung dan memastikan transisi itu, pemerintahan baru bisa langsung bekerja setelah dilantik.

"Agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada pagi hari ini Jumat (13/9/2024).

Dalam pengantarnya Jokowi menyebut bahwa sidang kabinet hari ini merupakan sidang terkahir dari kabinet Indonesia maju.

"Ini adalah sidang kabinet terakhir dari kabinet Indonesia maju," kata Jokowi

Jokowi juga meminta maaf pada menteri kabinetnya dalam sidang kabinet paripurna terakhir itu.

