Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Gaji Thom Haye dengan Calvin Verdonk yang Sama-sama Bermain di Klub Liga Belanda

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |09:05 WIB
Adu Gaji Thom Haye dengan Calvin Verdonk yang Sama-sama Bermain di Klub Liga Belanda
Adu gaji Thom Haye dengan Calvin Verdonk yang sama-sama bermain di klub liga Belanda (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu gaji Thom Haye dengan Calvin Verdonk yang sama-sama bermain di klub Liga Belanda. Keduanya juga merupakan pemain Timnas yang diboyong Shin Te-yong pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tentunya kemampuan dari keduanya sudah tidak diragukan. Bahkan nilai transfer Thom Haye dengan Calvin Verdonk yang sama-sama bermain di klub Liga Belanda cukup besar.

Berikut adu gaji Thom Haye dengan Calvin Verdonk yang sama-sama bermain di klub Liga Belanda:

- Thom Haye

Thom Jan Marinus Haye atau lebih dikenal Thom Haye merupakan pesepak bola kebangsaan Indonesia-Belanda yang berposisi sebagai pemain tengah, khususnya gelandang bertahan.

Haye lahir di Amsterdam, Belanda pada 9 Februari 1995. Ia tumbuh dewasa di negara kincir angin tersebut.

Garis keturunan Indonesia mengalir dari kakek dan neneknya. Kakek Thom Haye diketahui berasal dari Solo, Jawa Tengah, dan neneknya merupakan orang Sulawesi.

Melansir Salary Sport, pada saat di SC Heerenveen gajinya berapa di angka 135,2 ribu pounds atau sekitar Rp2,73 miliar. Dalam sepekan, Haye menghasilkan sekitar 2.600 pounds atau sekitar Rp52,59 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/49/3191808//thom_haye-sBPj_large.jpg
Thom Haye Kaget Duel Persib Bandung vs PSM Makassar Digelar 2 Hari Setelah Natal 2025: Ini Benar-Benar Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191726//thom_haye-YoDq_large.jpg
PSSI Siap Gelar PSSI Awards 2026, Thom Haye hingga Legenda Timnas Indonesia Jadi Panelis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/49/3191630//thom_haye_mengomentari_kekalahan_persija_jakarta_dari_semen_padang_dengan_skor_0_1-jao3_large.jpg
Komentar Thom Haye Lihat Persija Jakarta Kalah dari Semen Padang 0-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/49/3190226//thom_haye-bzp9_large.jpg
Berapi-api, Thom Haye Siap Bawa Persib Bandung Bangkit Lawan Bhayangkara FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190127//calvin_verdonk_belum_pulih_dari_cedera_losclive-GiZd_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Masih Cedera, LOSC Lille Krisis Personel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/49/3189935//thom_haye_kesal_persib_bandung_kalah_0_2_dari_malut_united_di_super_league_2025_2026_persibcoid-dSwD_large.jpg
Thom Haye Ngamuk Persib Bandung Kalah 0-2 dari Malut United: Ada yang Ingin Rusak Permainan!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement