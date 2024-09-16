Adu Gaji Thom Haye dengan Calvin Verdonk yang Sama-sama Bermain di Klub Liga Belanda

Adu gaji Thom Haye dengan Calvin Verdonk yang sama-sama bermain di klub liga Belanda (Foto: Instagram)

JAKARTA - Adu gaji Thom Haye dengan Calvin Verdonk yang sama-sama bermain di klub Liga Belanda. Keduanya juga merupakan pemain Timnas yang diboyong Shin Te-yong pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tentunya kemampuan dari keduanya sudah tidak diragukan. Bahkan nilai transfer Thom Haye dengan Calvin Verdonk yang sama-sama bermain di klub Liga Belanda cukup besar.

Berikut adu gaji Thom Haye dengan Calvin Verdonk yang sama-sama bermain di klub Liga Belanda:

- Thom Haye

Thom Jan Marinus Haye atau lebih dikenal Thom Haye merupakan pesepak bola kebangsaan Indonesia-Belanda yang berposisi sebagai pemain tengah, khususnya gelandang bertahan.

Haye lahir di Amsterdam, Belanda pada 9 Februari 1995. Ia tumbuh dewasa di negara kincir angin tersebut.

Garis keturunan Indonesia mengalir dari kakek dan neneknya. Kakek Thom Haye diketahui berasal dari Solo, Jawa Tengah, dan neneknya merupakan orang Sulawesi.

Melansir Salary Sport, pada saat di SC Heerenveen gajinya berapa di angka 135,2 ribu pounds atau sekitar Rp2,73 miliar. Dalam sepekan, Haye menghasilkan sekitar 2.600 pounds atau sekitar Rp52,59 juta.